Ми змусимо агресора заплатити за руйнування, і це проміжний крок, — Денис Шмигаль прокоментував надання Україні кредиту на $20 млрд

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ці кошти вже перераховано до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

Джерело фото: Кабмін

Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні позики на 20 млрд доларів. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці гроші – частина погодженого країнами G7 кредиту для України на загальну суму 50 млрд доларів. Погашення позики відбуватиметься коштом заморожених активів Росії.

Шмигаль зазначив, що кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України.

«Ця підтримка є вагомим внеском у стійкість України в боротьбі з викликами, що спричинила повномасштабна війна Росії. Ми примусимо агресора заплатити за руйнування, і це проміжний крок. Адже наша мета незмінна — повна конфіскація всіх суверенних активів Росії на користь України», – написав Шмигаль у Телеграм.

Як ми писали, Кабінет Міністрів затвердив умови отримання 20 млрд доларів від США в рамках обіцяної G7 допомоги за рахунок заморожених активів РФ.

Йдеться про отримання 20 млрд доларів від США з обіцяної у червні 2024 року країнами «Великої сімки» (G7) допомоги Україні, яка в цілому складе 50 млрд доларів, за рахунок заморожених активів РФ. Це буде кредит на 40 років для України, але покриватися він буде за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро).

В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною.

«Судово-юридична газета» писала детально про основні умови отримання 20 млрд від США.

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