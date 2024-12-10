США вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності

Випробування проходили біля берегів острова Гуам у західній частині Тихого океану.

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США у тестовому режимі провела перехоплення балістичної ракети середньої дальності - випробування завершилось успішно. Про це повідомляє Reuters.

Це перше успішне перехоплення балістичної ракети середньої дальності, яке здійснило Агентство протиракетної оборони Сполучених Штатів.

Випробування проходили біля берегів острова Гуам у західній частині Тихого океану.

Під час випробування система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування "величезними колективними зусиллями", підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.

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