Трамп жартома назвав прем'єра Трюдо «губернатором штату Канада»

Обраний президент США Дональд Трамп жартома назвав канадського премʼєр-міністра Джастіна Трюдо «губернатором великого штату Канада».

Обраний президент США Дональд Трамп жартома назвав канадського премʼєр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором штату Канада" на тлі розбіжностей щодо можливого запровадження Вашингтоном тарифів на канадські товари. Про це він написав на власній сторінці у мережі Truth Social.

"Мені було приємно вечеряти в один із вечорів з губернатором великого штату Канада Джастіном Трюдо", - написав Трамп.

Він заявив, що з нетерпінням чекає на нову зустріч з прем'єром Канади, щоб докладно обговорити тему тарифів і торгівлі. Трамп підкреслив, що результати цих переговорів будуть "вражаючими для всіх".

Нагадаємо, ми писали, що Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо стати 51-м штатом США через нелегальних мігрантів. Він повідомив канадському прем'єру, що одразу після вступу на посаду має намір запровадити мито на ввезення товарів у розмірі 25%.

За словами Трампа, такий варіант розвитку подій можливий, якщо Канада не сприятиме США щодо обмеження потоку нелегалів до Сполучених Штатів через канадський кордон.

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