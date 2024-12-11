Надії, що Служба дисциплінарних інспекторів успішно запрацює через місяць, два або три, немає – голова Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що більшість призначених на свої посади дисциплінарних інспекторів поки що нездатні ефективно виконувати свої повноваження – потрібен час на їх підготовку.

Джерело фото: ВРП

У Вищій раді правосуддя вважають, що більшість дисциплінарних інспекторів, яких сама ж Рада правосуддя 28 листопада призначила на відповідні посади, поки що не готові ефективно виконувати свої професійні обов’язки.

Як повідомив 6 грудня під час роботи XIII Судового форуму голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, швидко «запустити роботу Служби дисциплінарних інспекторів, щоб вона ефективно працювала, буде дуже проблематично».

«Документи для участі у конкурсах на посади у Службі дисциплінарних інспекторів подали правники з різним професійним досвідом – дехто з них працював в судах, але багато хто з кандидатів не має відповідного досвіду. Під час співбесід виявилося, що більшість кандидатів мають недостатнє уявлення про процедуру проведення дисциплінарного провадження стосовно суддів, особливо на стадії попередньої перевірки скарг. Багато хто взагалі немає уявлення, наприклад, про програму документообігу суду КП «Д-3»», - розповів Григорій Усик.

Як зазначив голова ВРП, реальне уявлення про дисциплінарну процедуру стосовно суддів фактично мають лише 4 дисциплінарних інспектора, які працювали у Секретаріаті Вищої ради правосуддя на посадах головних спеціалістів та безпосередньо займалися дисциплінарними скаргами та провадженнями стосовно суддів.

На думку голови ВРП, сподівань, що Служба дисциплінарних інспекторів успішно запрацює через місяць, два або три наразі немає.

Також Григорій Усик розповів, що у грудні для дисциплінарних інспекторів будуть проведені спеціальні тренінги, щоб вони зрозуміли, що саме від них буде вимагатися під час роботи.

Голова ВРП надав і оцінку всьому конкурсу на посади керівника, заступника керівника СДІ та 24 дисциплінарних інспекторів, який відбувався протягом 2024 року.

«На конкурс на посади дисциплінарних інспекторів подали документи більше 400 правників, а у підсумку у нас неповний склад Служби дисциплінарних інспекторів. На посаду заступника керівника СДІ подали документи 120 осіб, а у підсумку конкурсна комісія запропонувала нам лише одного кандидата на цю посаду. На посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів було спочатку 11 претендентів, а потім 23, але у підсумку нам надали лише двох кандидатів на посаду керівника. Фактично нам дали стільки претендентів, скільки було штатних посад в СДІ. При цьому конкурс тривав рік», - розповів Григорій Усик.

Нагадаємо, що 10 грудня Вища рада правосуддя визначила, що днем початку діяльності Служби дисциплінарних інспекторів стане 23 грудня.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою роботу у складі 21 дисциплінарного інспектора.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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