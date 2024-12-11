Надежды, что Служба дисциплинарных инспекторов успешно заработает через месяц, два или три, нет – председатель Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что большинство назначенных на свои должности дисциплинарных инспекторов пока неспособны эффективно выполнять свои обязанности – нужно время на их подготовку.

Источник фото: ВСП

В Высшем совете правосудия считают, что большинство дисциплинарных инспекторов, которых сам же Совет правосудия 28 ноября назначил на соответствующие должности, пока не готовы эффективно выполнять свои профессиональные обязанности.

Как сообщил 6 декабря во время работы XIII Судебного форума председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, быстро «запустить работу Службы дисциплинарных инспекторов, чтобы она эффективно работала, будет очень проблематично».

«Документы для участия в конкурсах на должности в Службе дисциплинарных инспекторов подали юристы с разным профессиональным опытом – некоторые из них работали в судах, но многие кандидаты не имеют соответствующего опыта. В ходе собеседований выяснилось, что большинство кандидатов имеют недостаточное представление о процедуре проведения дисциплинарного производства в отношении судей, особенно на стадии предварительной проверки жалоб. Многие вообще не имеют представления, например, о программе документооборота суда КП «Д-3»», - рассказал Григорий Усик.

Как отметил председатель ВСП, реальное представление о дисциплинарной процедуре в отношении судей фактически имеют только 4 дисциплинарных инспектора, которые работали в Секретариате Высшего совета правосудия на должностях главных специалистов и непосредственно занимались дисциплинарными жалобами и производствами в отношении судей.

По мнению главы ВСП, надежд, что Служба дисциплинарных инспекторов успешно заработает через месяц, два или три пока нет.

Также Григорий Усик рассказал, что в декабре для дисциплинарных инспекторов будут проведены специальные тренинги, чтобы они поняли, что от них будет требоваться во время работы.

Председатель ВСП дал и оценку всему конкурсу на должности руководителя, заместителя руководителя СДИ и 24 дисциплинарных инспекторов, который проходил в течение 2024 года.

«На конкурс на должности дисциплинарных инспекторов подали документы более 400 юристов, а в итоге у нас неполный состав Службы дисциплинарных инспекторов. На должность заместителя руководителя СДИ подали документы 120 человек, а в итоге конкурсная комиссия предложила нам только одного кандидата на этот пост. На должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов было сначала 11 претендентов, а затем 23, но в итоге нам предоставили только двух кандидатов на должность руководителя. Фактически нам дали столько претендентов, сколько было штатных должностей в СДИ. При этом конкурс длился год», – рассказал Григорий Усик.

Напомним, что 10 декабря Высший совет правосудия решил, что днем ​​начала деятельности Службы дисциплинарных инспекторов станет 23 декабря.

Служба дисциплинарных инспекторов приступит к работе в составе 21 дисциплинарного инспектора.

Автор: Вячеслав Хрипун

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