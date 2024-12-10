Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність 23 грудня

У складі Служби дисциплінарних інспекторів будуть працювати 21 дисциплінарний інспектор

Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя розпочне свою роботу 23 грудня 2024 року.

Відповідне рішення ВРП ухвалила на своєму засіданні 10 грудня.

Нагадаємо, що 28 листопада Вища рада правосуддя призначила строком на 5 років у склад Служби дисциплінарних інспекторів 21 дисциплінарного інспектора. Більшість дисциплінарних інспекторів раніше працювали помічниками суддів судів різних інстанцій або у Секретаріаті Вищої ради правосуддя.

Також 28 листопада ВРП призначила заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів – помічника судді ВАКС Вікторію Недибалюк.

Крім того, 10 грудня Рада правосуддя провела співбесіди з двома претендентами на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів. Результати співбесіди будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, що повний штат Служби дисциплінарних інспекторів – 24 інспектора.

Свою діяльність Служба дисциплінарних інспекторів буде здійснювати в окремій будівлі – в приміщеннях за адресою проспект Берестейський, буд. 57.

Конкурс на посади керівника, заступника керівника та дисциплінарних інспекторів, який розпочався ще 19 грудня 2023 року, проводила Конкурсна комісія у складі трьох міжнародних експертів у сфері права та трьох членів Вищої ради правосуддя.

Служба дисциплінарних інспекторів – це автономний підрозділ у складі Вищої ради правосуддя, який буде здійснювати попередній розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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