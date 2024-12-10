Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность 23 декабря

В составе Службы дисциплинарных инспекторов будут работать 21 дисциплинарный инспектор.

Служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия приступит к работе 23 декабря 2024 года.

Соответствующее решение ВСП принял на своем заседании 10 декабря.

Напомним, что 28 ноября Высший совет правосудия назначил сроком 5 лет в состав Службы дисциплинарных инспекторов 21 дисциплинарного инспектора. Большинство дисциплинарных инспекторов ранее работали помощниками судей судов разных инстанций или в Секретариате Высшего совета правосудия.

Также 28 ноября ВСП назначил заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов – помощника судьи ВАКС Викторию Недыбалюк.

Кроме того, 10 декабря Совет правосудия провел собеседование с двумя претендентами на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов. Результаты собеседования будут объявлены позже.

Свою деятельность Служба дисциплинарных инспекторов будет осуществлять в отдельном здании – в помещениях по адресу проспект Берестейский, 57.

Напомним, что полный штат Службы дисциплинарных инспекторов – 24 инспектора.

Конкурс на должности руководителя, заместителя руководителя и дисциплинарных инспекторов, который начался еще 19 декабря 2023 года, проводила Конкурсная комиссия в составе трех международных экспертов в области права и трех членов Высшего совета правосудия.

Служба дисциплинарных инспекторов – это автономное подразделение в составе Высшего совета правосудия, которое будет осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Автор Вячеслав Хрипун

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