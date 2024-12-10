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TikTok попросил временно заблокировать закон США о продаже соцсети

17:08, 10 декабря 2024
Соцсеть подала экстренное ходатайство в Апелляционный суд округа Колумбия с целью не допустить исполнения закона.
TikTok попросил временно заблокировать закон США о продаже соцсети
Фото: Shutterstock
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Как известно, Федеральный апелляционный суд США подтвердил закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать американские активы своего популярного приложения TikTok до 19 января 2025 года. В противном случае платформе грозит полный запрет на территории США.

Позже социальная сеть TikTok и ее материнская компания ByteDance подали экстренное ходатайство в Апелляционный суд округа Колумбия с целью не допустить исполнения закона, требующий от ByteDance продажи соцсети, пишет Reuters.

Представители TikTok утверждают, что вероятность того, что Верховный суд возьмется за дело и отменит решение, «достаточно высока, чтобы оправдать временную паузу, необходимую для дальнейшего обсуждения». Они также отмечают, что избранный президент Дональд Трамп пообещал предотвратить запрет. Отсрочка «даст новой администрации время определить свою позицию, что может снять как надвигающийся ущерб, так и необходимость рассмотрения дела Верховным судом», сообщает Bloomberg.

Министерство юстиции не прокомментировало эту ситуацию.

Если Верховный суд не отменит решение, принятое судейской коллегией в пятницу, дальнейшая судьба TikTok может зависеть от решения действующего президента Джо Байдена о предоставлении 90-дневного продления крайнего срока 19 января для принудительной продажи. Дальше Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

«Правительство одержало победу и надеется выиграть время. На президента Трампа будет оказываться давление с целью выполнить свое предвыборное обещание, в том числе со стороны его многочисленных поклонников в TikTok, поэтому даже небольшая задержка может изменить динамику в этом деле», — заявил Анупам Чандер, профессор права Джорджтаунского университета.

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суд США TikTok

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