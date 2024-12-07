Продажа или блокировка TikTok – ByteDance должен определиться до 19 января 2025 года

Апелляционный суд США подтвердил закон о продаже приложения TikTok.

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Федеральный апелляционный суд США подтвердил закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать американские активы своего популярного приложения TikTok до 19 января 2025 года. В противном случае платформе грозит полный запрет на территории Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

Решение стало серьезным ударом для ByteDance и значительной победой для Министерства юстиции США, а также критиков приложения, которые отмечают угрозы национальной безопасности. TikTok, который имеет 170 миллионов пользователей в США, находится под давлением из-за опасений, что китайское правительство может использовать платформу для сбора данных.

Апелляционный суд аргументировал свою поддержку закона тем, что он был принят в результате совместных усилий республиканцев, демократов и двух администраций президентов США. Закон направлен на противодействие потенциальным рискам со стороны КНР.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал это решение «важным шагом для предотвращения использования TikTok как инструмента китайского правительства».

ByteDance планирует обжаловать это решение в Верховном суде. Представители компании заявили, что такое требование является несправедливым и нарушает права бизнеса.

Посольство Китая в Вашингтоне осудило закон, назвав его «вопиющим актом коммерческого ограбления». Дипломаты предупредили, что такие действия могут подорвать взаимное доверие между странами и навредить двусторонним отношениям.

Согласно закону, ByteDance должна продать американские активы TikTok или отказаться от них до указанного срока. Если этого не произойдет, платформа будет заблокирована на территории США.

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