Парламент Южной Кореи не смог набрать нужного количества голосов для импичмента президенту, – Yonhap

Сотни тысяч протестующих в Сеуле требуют отставки президента.

Фото: Yonhap

Парламент Южной Кореи не смог набрать достаточно голосов для принятия импичмента президенту Юн Сук Йолю. Сотни тысяч протестующих собрались перед зданием Национальной ассамблеи в Сеуле, призывая к отставке Юна после его противоречивого объявления военного положения, которое впоследствии было отменено. Акцию организовали общественные группы, профсоюзы, включая Корейскую конфедерацию профсоюзов (KCTU), студенты и другие активисты, сообщает Yonhap.

Протестующие держали плакаты с надписями: «Изгнать его» и «Защитите нацию силой свечей». Лидер KCTU Ян Кюнг Су заявил: «Сегодня именно здесь мы отметим конец Юн Сук Йоля. Давайте в конце концов накажем его еще более мощными протестами».

Полиция оценила количество протестующих в 149 тысяч, тогда как организаторы заявляли о миллионе. В то же время, в центре Сеула состоялся контрмитинг сторонников президента, которые скандировали: «Защитите президента» и «Арестуйте (лидера оппозиции) Ли Чжэ Мэна». По данным полиции, в нем приняли участие 20 тысяч человек, хотя организаторы также заявили о миллионе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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