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Гоструда объясняет, когда могут отказать в страховых выплатах и ​​предоставлении социальных услуг

16:05, 7 декабря 2024
Фонд социального страхования отказывает в страховых выплатах и ​​социальных услугах, если несчастный случай согласно законодательству не считается связанным с производственной деятельностью.
Гоструда объясняет, когда могут отказать в страховых выплатах и ​​предоставлении социальных услуг
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, в каких случаях происходит отказ в страховых выплатах и ​​предоставлении социальных услуг.

Фонд социального страхования отказывает в страховых выплатах и ​​предоставлении социальных услуг застрахованному, если имели место:

- умышленные действия, а также бездействие (сокрытие заболеваний, невыполнение предписаний и ограничений врача) потерпевшего, направленные на создание условий для наступления страхового случая;

- представление работодателем, другими органами, участвующими в установлении страхового случая, или потерпевшим в Фонд заведомо ложных сведений

- совершение застрахованным умышленного преступления, повлекшее наступление страхового случая.

Также Фонд отказывает в выплатах и ​​предоставлении социальных услуг застрахованному, если несчастный случай по законодательству не признан связанным с производством.

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Гоструда

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