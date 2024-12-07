Держпраці пояснює, коли можуть відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг

Фонд соціального страхування відмовляє у страхових виплатах та соціальних послугах, якщо нещасний випадок, відповідно до законодавства, не вважається пов’язаним з виробничою діяльністю.

Державна служба з питань праці пояснює, у яких випадках відбувається відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг

Фонд соціального страхування відмовляє у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:

навмисні дії, а також бездіяльність (приховування захворювань, невиконання приписів та обмежень лікаря) потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку; подання роботодавцем, іншими органами, що беруть участь у встановленні страхового випадку, або потерпілим Фонду свідомо неправдивих відомостей вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

Також Фонд відмовляє у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.