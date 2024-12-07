Практика судів
  1. В Україні

Держпраці пояснює, коли можуть відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг

16:05, 7 грудня 2024
Фонд соціального страхування відмовляє у страхових виплатах та соціальних послугах, якщо нещасний випадок, відповідно до законодавства, не вважається пов’язаним з виробничою діяльністю.
Держпраці пояснює, коли можуть відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, у яких випадках відбувається відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг

Фонд соціального страхування відмовляє у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:

  1. навмисні дії, а також бездіяльність (приховування захворювань, невиконання приписів та обмежень лікаря) потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;
  2. подання роботодавцем, іншими органами, що беруть участь у встановленні страхового випадку, або потерпілим Фонду свідомо неправдивих відомостей
  3. вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

Також Фонд відмовляє у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – прийнято зміни

В рамках правок до закону про підвищення податків також передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо позбавлення права на податкову соціальну пільгу

Податкову соціальну пільгу втратять особи у разі позбавлення державної нагороди, а також певних статусів.

При досягненні 17 років призовники повинні стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Міноборони, яким подання відомостей про себе покладається на призовника – інакше штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

До 28 лютого переглянуть не лише відстрочки, але й наданий статус критичності підприємств

Надані до 1 грудня відстрочки і статус критичності підприємств будуть діяти лише до 28 лютого 2025 року.

Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду