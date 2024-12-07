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Шантажував інтимними фото — «адвокат» виманив у киянки понад 200 тисяч гривень

14:49, 7 грудня 2024
Жінка потрапила в пастку афериста та втратила 221 тисячу гривень.
Шантажував інтимними фото — «адвокат» виманив у киянки понад 200 тисяч гривень
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До тернопільських правоохоронців звернулася мешканка Києва, яка постраждала від дій шахрая. Про це повідомили у поліції Тернопільської області. 

Жінка розповіла, що у мережі познайомилася ніби то з адвокатом з Тернополя. Він повідомив, що на одному із сайтів хтось розмістив її інтимні фото. Невідомий запропонував свою допомогу і пообіцяв, що фотографії зникнуть, але для цього потрібно заплатити модераторам.

Жінка прийняла цю пропозицію, оскільки кілька років тому справді робила фотографії інтимного характеру. Щоб уникнути розголосу, киянка використала власні заощадження та позичила частину коштів у родичів і друзів.

Під час розмов із "помічником" їй надходили смс-повідомлення та інші сповіщення, начебто про видалення фотографій. А за деякий час вона отримала повідомлення й про списання грошей з банківської картки. Жінка зрозуміла, що стала жертвою афериста та звернулася до поліції. 

Слідчі відкрили провадження відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України та встановлюють особу зловмисника.

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поліція Тернопіль

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