Володимир Зеленський прибув до Франції на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері

Президент України Володимир Зеленський проведе низку зустрічей з кількома главами держав, можлива також зустріч із Дональдом Трампом.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський прибув до столиці Франції на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє Укрінформ.

Літак Зеленського приземлився в Парижі опівдні.

В Париж вже прибув обраний президент США Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.

У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції Емманюель Макрон прийме обраного президента США Дональда Трампа, а потім – Зеленського, після чого вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.

Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття Нотр-Даму.

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