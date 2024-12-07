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Володимир Зеленський прибув до Франції на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері

14:32, 7 грудня 2024
Президент України Володимир Зеленський проведе низку зустрічей з кількома главами держав, можлива також зустріч із Дональдом Трампом.
Володимир Зеленський прибув до Франції на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський прибув до столиці Франції на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє Укрінформ.

Літак Зеленського приземлився в Парижі опівдні.

В Париж вже прибув обраний президент США Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.

У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції  Емманюель Макрон прийме обраного президента США Дональда Трампа, а потім – Зеленського, після чого вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.

Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття Нотр-Даму.

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Франція Володимир Зеленський

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