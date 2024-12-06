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У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері — що відомо про масштабну реконструкцію

21:35, 6 грудня 2024
Загалом на реставрацію Нотр-Даму було витрачено понад 700 млн євро.
У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері — що відомо про масштабну реконструкцію
Фото: Reuters
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 Як відомо, в столиці Франції завершено останні приготування до відкриття Нотр-Даму після його реставрації. Собор Паризької Богоматері, який реконструювали з 2019 року, офіційно відкриють 7 грудня.

На відкриття Нотр-Даму будуть присутні понад сорок глав держав та урядів. Наразі відомо, що свою участь підтвердили президент Німеччини Франк Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла, президент Польщі Анджей Дуда, президент Хорватії Зоран Міланович, президент Болгарії Румен Радев, президент Естонії Алар Каріс, президент Фінляндії Александр Стубб і президент Литви Гітанас Науседа. Також буде присутня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та новообраний президент США Дональд ТрампКрім того, церемонію відкриття може відвідати Президент України Володимир Зеленський.

Урочисте відкриття собору відбудеться за підвищених заходів безпеки. Париж перетвориться на фортецю: для дотримання порядку залучать близько 6000 працівників служби безпеки. Очікується, що у вихідні подивитися на собор, що повстав з попелу, зберуться близько 40 тисяч людей.

 Знахідки археологів під час реставрації

Під час розкопок вдалося виявити понад 1000 фрагментів історичних витворів мистецтва, які дають цінну інформацію про багату історію собору, пише Greek Reporter.

Музей Клюні, паризький музей, відомий своєю колекцією середньовічного мистецтва, тепер зберігає деякі з цих надзвичайних артефактів. Серед експонатів — скульптури, врятовані з Нотр-Даму, зокрема приблизно 30 фрагментів середньовічної перегородки, яка колись відокремлювала хор від нефа, а її відомі частини, такі як погруддя Христа та людина у туніці, посідали центральне місце. Створені у 1230 році, ці скульптури тривалий час вважалися втраченими до недавнього відкриття.

Директор музею Северин Лепапе висловила своє захоплення, наголосивши на важливості цих знахідок. Поряд із ними археологи виявили близько 700 кам'яних фрагментів, деякі з яких зберегли сліди кольорового оздоблення - рідкісна особливість, що показує, як скульптури могли виглядати спочатку.

Дам'єн Берне, куратор виставки «Змусити каміння говорити»: «Середньовічні скульптури Нотр-Даму», заявив, що ці знахідки розкривають яскравий візуальний стиль творів мистецтва собору до того, як століття зносу їх стерли.

Фото: Inrap

Що відомо про реставрацію Нотр-Даму

Як зазначає CNN, в ході масштабної реставрації будівельники замінили стелі, відремонтували дах та перебудували неф (поздовжню частину будівлі, що веде до вівтаря). Примітно, що неф собору перебудовувався вже вчетверте з 1182 року.

Для загальної реставрації Нотр-Дама знадобилося понад 1600 тонн будівельних риштувань. Для відновлення стін було використано понад 1000 кубічних метрів каменю, а для ремонту каркасу нефа та даху – 1200 дубових дерев.

Теслярі застосовували методи 13 століття, щоб забезпечити структурну цілісність балок. Крім того, деревину обробляли так само, як і в Середні віки - поки вона була ще зеленою, її обтесували ручною сокирою, а потім залишали сушитися.

Ключовим елементом оновленого собору став 96-метровий шпиль, який спеціально зробили вогнетривким та стійким до корозії.

Усередині собору також було виконано чимало реставраційних робіт: зокрема довелося почистити від небезпечного пилу свинця 8000 труб головного органу та численні вікна-вітражі, вкласти нову підлогу, встановити деякі нові інтер'єри (сидіння).

Інтер'єр Нотр-Дам-де-Парі тепер став світлішим порівняно з попередньою його версію до пожежі. Стіни та колони собору, очищені від столітнього пилу та бруду, тепер виглядають абсолютно новими: «Ретельне очищення та реставрація вкрали частину містичного мороку та чарівності, які запам’яталися відвідувачам. Але відповідальні [за реконструкцію] сподіваються, що це забезпечить будівлі "здоров'я" на століття вперед», — пише CNN

Загалом на реставрацію відомого собору було витрачено понад 700 млн євро. 

Фото: Getty Images

Відвідування Нотр-Даму

Після промови президента Франції Емманюеля Макрона 7 грудня паризький архієпископ Лоран Ульріх постукає у двері палицею і урочисто увійде до храму під звуки органу. 8 грудня архієпископ відслужить першу месу у відреставрованому соборі, під час якої також буде освячено новий бронзовий вівтар.

Протягом восьми днів після відкриття відреставрованого Собору Паризької богоматері тут двічі на день відбуватимуться відбуватимуться спеціальні меси із додатковими вечірніми церемоніями. Більшість із них будуть відкритими для громадськості. Надалі собор відкриють для туристів.

Для відвідування цієї пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО можна зареєструватися онлайн – за два дні до візиту.

На 17 та 18 грудня у соборі вже заплановано концерти із виконанням музичних творів Йоганна Себастьяна Баха.

Де дивитись церемонію відкриття Нотр-Даму

Подивитися церемонію відкриття можна буде і онлайн – у прямому ефірі телеканалу France24 у YouTube. Трансляція вестиметься англійською мовою.

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Франція

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