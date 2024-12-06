Во Франции откроют Собор Парижской Богоматери — что известно о масштабной реконструкции

В целом на реставрацию Нотр-Дама было потрачено более 700 млн евро.

Фото: Reuters

Как известно, в столице Франции завершены последние приготовления к открытию Нотр-Дама после реставрации. Собор Парижской Богоматери, который реконструировали с 2019 года, официально откроют 7 декабря.

На открытие Нотр-Дама будет присутствовать около 50 глав государств и правительств. На данный момент известно, что свое участие подтвердили президент Германии Франк Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Польши Анджей Дуда, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Болгарии Румен Радев, президент Эстонии Алар Карис, президент Финляндии Александр Стубб и президент Литвы Гитанас Науседа. Также будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Кроме того, церемонию открытия может посетить Президент Украины Владимир Зеленский.

Торжественное открытие собора пройдет при повышенных мерах безопасности. Париж превратится в крепость: для соблюдения порядка привлекут около 6000 сотрудников службы безопасности. Ожидается, что в выходные посмотреть на восставший из пепла собор соберутся около 40 тысяч человек.

Находки археологов во время реставрации

Во время раскопок удалось обнаружить более 1000 фрагментов исторических произведений искусства, дающих ценную информацию о богатой истории собора, пишет Greek Reporter.

Музей Клюни, парижский музей, известный своей коллекцией средневекового искусства, теперь хранит некоторые из этих чрезвычайных артефактов. Среди экспонатов — скульптуры, спасенные из Нотр-Дама, в частности примерно 30 фрагментов средневековой перегородки, которая когда-то отделяла хор от нефа, а ее известые части, такие как бюст Христа и человек в тунике, занимали центральное место. Созданные в 1230 году, эти скульптуры долгое время считались утраченными до недавнего открытия.

Директор музея Северин Лепапе выразила свое восхищение, отметив важность этих находок. Наряду с ними археологи обнаружили около 700 каменных фрагментов, некоторые из которых сохранили следы цветной отделки — редкая особенность, что показывает, как скульптуры могли выглядеть изначально.

Дамьен Берне, куратор выставки «Заставить камни говорить»: Средневековые скульптуры Нотр-Дама», заявил, что эти находки раскрывают яркий визуальный стиль произведений искусства собора до того, как века сноса их стерли.

Фото: Inrap

Что известно о реставрации Нотр-Дама

Как отмечает CNN, в ходе масштабной реставрации строители заменили сводчатые потолки, отремонтировали крышу и перестроили неф (продольная часть здания, ведущая к алтарь). Примечательно, что неф собора перестраивался уже в четвертый раз с 1182 года.

Для общей реставрации Нотр-Дама потребовалось более 1600 тонн строительных лесов. Для восстановления стен было использовано более 1000 кубических метров камня, а для ремонта каркаса нефа и крыши – 1200 дубовых деревьев.

Плотники применяли методы 13-го века, чтобы снова обеспечить структурную целостность балок. Кроме того, древесину обрабатывали так же, как и в Средние века – пока она была еще зеленой, ее обтесывали ручным топором, а затем оставляли сушиться.

Ключевым элементом обновленного собора стал 96-метровый шпиль, который специально сделали огнеупорным и стойким к коррозии.

Внутри собора также было выполнено множество реставрационных работ: в частности пришлось почистить от опасной пыли свинца 8000 труб главного органа и многочисленные окна-витражи, уложить новый пол, установить некоторые новые интерьеры (к примеру, скамьи).

Интерьер Нотр-Дам-де-Пари теперь стал светлее по сравнению с предыдущей его версией до пожара. Стены и колонны собора, очищенные от вековой пыли и грязи, теперь выглядят совершенно новыми: «Тщательная очистка и реставрация похитили часть мистического сумрака и очарования, которые запомнились посетителям. Но ответственные [за реконструкцию] надеются, что это обеспечит зданию "здоровье" на века вперед», — пишет CNN.

В целом на реставрацию известного собора было потрачено более 700 млн евро.

Фото: Getty Images

Посещение Нотр-Дама

После речи президента Франции Эмманюэля Макрона 7 декабря парижский архиепископ Лоран Ульрих постучит в дверь посохом и торжественно войдет в храм под звуки органа. 8 декабря архиепископ отслужит первую мессу в отреставрированном соборе, во время которой также будет освящен новый бронзовый алтарь.

В течение восьми дней после открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери здесь дважды в день будут проходить специальные мессы с дополнительными вечерними церемониями. Большинство из них будут открыты для общественности. Позже собор откроют для туристов.

Для посещения этого памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО можно зарегистрироваться онлайн - за два дня до визита.

На 17 и 18 декабря в соборе уже запланированы концерты с исполнением музыкальных произведений Иоганна Себастьяна Баха.

Где смотреть церемонию открытия Нотр-Дама

Посмотреть церемонию открытия можно будет и онлайн - в прямом эфире телеканала France24 в YouTube. Трансляция будет вестись на английском языке.

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