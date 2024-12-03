Дональд Трамп посетит открытие Нотр-Дам де Пари в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп примет участие в открытии Собора Парижской Богоматери, который возобновили после пожара 2019 года.

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу, 7 декабря, посетит открытие Собора Парижской Богоматери в Париже. Нотр-Дам впервые будет принимать посетителей после пожара 2019 года, практически разрушившего его.

Это будет первая заграничная поездка Трампа после победы на президентских выборах. Об этом пишет The New York Times.

Трамп в своей соцсети TruthSocial похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за "прекрасную работу, которая гарантирует, что Нотр-Дам был восстановлен до полного уровня славы, и даже больше" и заявил, что для него будет честью посетить это историческое здание.

Издание пишет, что действующий президент США Джо Байден не будет присутствовать на открытии Нотр-Дам-де-Пари. Однако на мероприятии должна присутствовать первая леди Джилл Байден.

Ранее мы сообщали, что в Нотр-Даме завершены последние приготовления к открытию после 5-летней реставрации.

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