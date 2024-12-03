Одна судья подтвердила соответствие занимаемой должности, — ВККС

В ВККС сообщили, что еще одна судья не подтвердила соответствие занимаемой должности.

2 декабря в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Крутова Ольга Николаевна – Арцизский районный суд Одесской области – не соответствует занимаемой должности. Внести представление Высшему совету правосудия об увольнении судьи с занимаемой должности

Кондратьева Наталья Анатольевна – Яворовский районный суд Львовской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Семчук Елена Сергеевна - Хозяйственный суд Полтавской области - отложено.

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