Одна суддя підтвердила відповідність займаній посаді, — ВККС

У ВККС повідомили, ще одна суддя не підтвердила відповідність займаній посаді.

2 грудня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Крутова Ольга Миколаївна - Арцизький районний суд Одеської області - не відповідає займаній посаді. Внести подання Вищій раді правосуддя про звільнення судді із займаної посади

Кондратьєва Наталія Анатоліївна - Яворівський районний суд Львівської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Семчук Олена Сергіївна - Господарський суд Полтавської області - відкладено.

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