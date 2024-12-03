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Дональд Трамп відвідає відкриття Нотр-Дам де Парі у Парижі

12:47, 3 грудня 2024
Обраний президент США Дональд Трамп візьме участь у відкритті Собору Паризької Богоматері, який відновили після пожежі 2019 року.
Дональд Трамп відвідає відкриття Нотр-Дам де Парі у Парижі
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Обраний президент США Дональд Трамп у суботу, 7 грудня, відвідає відкриття Собору Паризької Богоматері у Парижі. Нотр-Дам вперше прийматиме відвідувачів після пожежі 2019 року, яка практично зруйнувала його.

Це буде перша закордонна поїздка Трампа після перемоги на виборах президента. Про це пише The New York Times.

Трамп у своїй соцмережі TruthSocial  похвалив президента Франції Еммануеля Макрона за "чудову роботу, яка гарантує, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше" та заявив, що для нього буде честю відвідати цю історичну будівлю.

Видання пише, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Нотр-Дам-де-Парі. Проте на заході має бути присутня перша леді Джилл Байден.

Раніше ми повідомляли, що  у Нотр-Дамі завершено останні приготування до відкриття після 5-річної реставрації. 

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Дональд Трамп Франція

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