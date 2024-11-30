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Нотр-Дам уперше відчинить свої двері після руйнівної пожежі — як виглядає собор після реставрації, фото

13:20, 30 листопада 2024
У Нотр-Дамі завершено останні приготування до відкриття після 5-річної реставрації.
Нотр-Дам уперше відчинить свої двері після руйнівної пожежі — як виглядає собор після реставрації, фото
Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/Pool via REUTERS
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Президент Франції Емманюель Макрон відвідав собор Нотр-Дам де Парі, який з 2019 року був закритий через велику пожежу. Про це повідомляє CNN.

Під час масштабної реставрації, яка тривала понад 5 років, будівельники замінили стелі, відремонтували дах та перебудували неф (поздовжню частину будівлі, що веде до вівтаря). Примітно, що неф собору перебудовувався вже вчетверте з 1182 року.

Для загальної реставрації Нотр-Дама знадобилося понад 1600 тонн будівельних риштувань. Для відновлення стін було використано понад 1000 кубічних метрів каменю, а для ремонту каркасу нефа та даху – 1200 дубових дерев.

Під час реконструкції центральної частини собору робітники виявили гробниці, про які не було відомо раніше.

Ключовим елементом оновленого собору став 96-метровий шпиль, який спеціально зробили вогнетривким та стійким до корозії.

Загалом на реставрацію відомого собору було витрачено понад 700 млн євро. У відновленні пам’ятки після пожежі брали участь понад 1300 будівельників і ремісників з усього світу. 

Офіційне відкриття Нотр-Дама призначене на 7 грудня.

Фото: Getty Images

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/Pool via REUTERS

Нагадаємо, що масштабна пожежа у Соборі Паризької Богоматері трапилася 15 квітня 2019 року. 

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