Евросоюз направил TikTok срочный запрос из-за влияния на выборы в Румынии

TikTok имеет 24 часа, чтобы ответить на срочный запрос ЕС.

ЕС направил TikTok срочный запрос на получение дополнительных данных о влиянии на первый тур президентских выборов в Румынии после рассекреченных материалов румынской разведки, пишет АР.

По словам представителей Еврокомиссии, они обратились к TikTok с просьбой прокомментировать обнародованные накануне данные румынской разведки и предоставить информацию о действиях, которые компания предпринимает в ответ.

Разведка сообщала о влиянии TikTok на победу ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску в первом туре выборов в Румынии.

«Мы обеспокоены все большими признаками скоординированной иностранной операции по влиянию в интернете, направленной на текущие румынские выборы, особенно на TikTok», - заявила вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Она призвала TikTok «срочно исправить» политику модерации контента и увеличить ресурсы «для противодействия информационным операциям».

Издание добавляет, что платформа имеет 24 часа, чтобы ответить на срочный запрос ЕС.

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