ЕС просит США смягчить санкции в отношении российского Газпромбанка, — Bloomberg

На данный момент ЕС и США обсуждают тип и объем смягчающих мер.

Фото: ukr.radio

Европейский Союз попросил США изучить пути смягчения санкций в отношении российского «Газпромбанка», который играет ключевую роль в поставках российского природного газа в Евросоюз. Об этом утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам осведомленных источников, ЕС и США обсуждают тип и масштаб мер по смягчению последствий после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции могут «представлять угрозу для безопасности поставок в регионе».

По словам людей, пожелавших остаться неназванными, поскольку переговоры носят конфиденциальный характер, в ходе переговоров рассматриваются такие вопросы, как возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка, базирующуюся в Люксембурге, или использование других каналов платежей.

Напомним, в ноябре США ввели санкции против «Газпромбанка» и 50 других российских банков.

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