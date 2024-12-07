Участников боевых действий освободят от оформления автогражданки — в Раду подали законопроект

Как известно, Кабмин поддержал освобождение участников боевых действий от оформления автогражданки.
Позже представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в парламенте зарегистрировали проект Закона 12295 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» по усовершенствованию предоставления услуг для определенных категорий лиц».
Законопроект направлен на установление особенностей страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и пострадавших участников Революции Достоинства.
Проектом Закона предлагается внести изменения ЗУ «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», которыми:
- по 31 декабря 2025 освободить таких лиц от обязательного заключения внутреннего договора страхования;
- с 1 января 2026 освободить таких лиц от уплаты страхового платежа по внутреннему договору страхования;
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.