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Участников боевых действий освободят от оформления автогражданки — в Раду подали законопроект

08:49, 7 декабря 2024
Лиц с инвалидностью в результате войны и пострадавших участников Революции Достоинства тоже могут освободить от обязательного заключения внутреннего договора страхования.
Участников боевых действий освободят от оформления автогражданки — в Раду подали законопроект
Фото: Shutterstock
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Как известно, Кабмин поддержал освобождение участников боевых действий от оформления автогражданки.

Позже представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в парламенте зарегистрировали проект Закона 12295 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» по усовершенствованию предоставления услуг для определенных категорий лиц».

Законопроект направлен на установление особенностей страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и пострадавших участников Революции Достоинства.

Проектом Закона предлагается внести изменения ЗУ «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», которыми:

  1. установить на период действия военного положения и на весь год (до 31 декабря) после его прекращения или отмены для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и пострадавших участников Революции Достоинства следующие особенности заключения внутренних договоров страхования:

- по 31 декабря 2025 освободить таких лиц от обязательного заключения внутреннего договора страхования;

- с 1 января 2026 освободить таких лиц от уплаты страхового платежа по внутреннему договору страхования;

  1. установить задачу Кабинета министров Украины в течение трех месяцев обеспечить создания механизма передачи Моторному (транспортному) страховому бюро Украины информации из реестров баз (банков) данных, что необходимо для подтверждения принадлежности лиц к категориям граждан Украины, предусмотренные статьей 13 настоящего Закона, и регистрации по таким лицам транспортных средств.

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