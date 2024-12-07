Учасників бойових дій звільнять від оформлення автоцивілки — у Раду подали законопроект

Як відомо, Кабмін підтримав звільнення учасників бойових дій від оформлення автоцивілки.
Згодом представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у парламенті зареєстровано проект Закону 12295 «Про внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо удосконалення надання послуг для певних категорій осіб».
Законопроект спрямований на встановлення особливостей страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.
Проектом Закону пропонується внести зміни ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», якими:
- по 31 грудня 2025 року звільнити таких осіб від обов’язкового укладення внутрішнього договору страхування;
- з 1 січня 2026 року звільнити таких осіб від сплати страхового платежу за внутрішнім договором страхування;
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