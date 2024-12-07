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Учасників бойових дій звільнять від оформлення автоцивілки — у Раду подали законопроект

08:49, 7 грудня 2024
Осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності теж можуть звільнити від обов’язкового укладення внутрішнього договору страхування.
Учасників бойових дій звільнять від оформлення автоцивілки — у Раду подали законопроект
Фото: Shutterstock
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Як відомо, Кабмін підтримав звільнення учасників бойових дій від оформлення автоцивілки.

Згодом представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у парламенті зареєстровано проект Закону 12295 «Про внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо удосконалення надання послуг для певних категорій осіб».

Законопроект спрямований на встановлення особливостей страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.

Проектом Закону пропонується внести зміни ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», якими:

  1. встановити на період дії воєнного стану та на весь рік (до 31 грудня) після його припинення чи скасування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності такі особливості укладення внутрішніх договорів страхування:

- по 31 грудня 2025 року звільнити таких осіб від обов’язкового укладення внутрішнього договору страхування;

- з 1 січня 2026 року звільнити таких осіб від сплати страхового платежу за внутрішнім договором страхування;

  1. встановити завдання Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців забезпечити створення механізму для передачі Моторному (транспортному) страховому бюро України інформації з реєстрів баз (банків) даних, що є необхідною для підтвердження належності осіб до категорій громадян України, що передбачені статтею 13 цього Закону, та реєстрації за такими особами транспортних засобів.

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