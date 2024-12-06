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Кабмін підтримав звільнення учасників бойових дій від оформлення автоцивілки

16:53, 6 грудня 2024
Уряд пропонує відтермінувати обов'язкове оформлення страхових платежів для учасників бойових дій на період дії воєнного стану.
Кабмін підтримав звільнення учасників бойових дій від оформлення автоцивілки
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Кабмін погодив запропоновані Мінветеранів зміни до закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, якими передбачено звільнити учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності на період дії воєнного стану від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто та впродовж одного року після його припинення (скасування) не сплачувати страхові платежі за внутрішніми договорами страхування.

Як пояснюють у Мінветеранів, наразі учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто звільняються від обов’язкової автоцивілки. Проте після вступу у дію норм нового Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» вже з 1 січня 2025 року їм також доведеться оформлювати автоцивілку.

«Держава має забезпечити соціальну підтримку та захист для тих, хто захищав і продовжує захищати нашу свободу й незалежність. Тому ми пропонуємо відтермінувати на період воєнного стану та ще рік після його скасування обов'язкове оформлення страхових платежів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності», — зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Далі законопроєкт буде переданий на розгляд та ухвалення до Верховної Ради.

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