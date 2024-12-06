Кабмін підтримав звільнення учасників бойових дій від оформлення автоцивілки

Уряд пропонує відтермінувати обов'язкове оформлення страхових платежів для учасників бойових дій на період дії воєнного стану.

Кабмін погодив запропоновані Мінветеранів зміни до закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, якими передбачено звільнити учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності на період дії воєнного стану від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто та впродовж одного року після його припинення (скасування) не сплачувати страхові платежі за внутрішніми договорами страхування.

Як пояснюють у Мінветеранів, наразі учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто звільняються від обов’язкової автоцивілки. Проте після вступу у дію норм нового Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» вже з 1 січня 2025 року їм також доведеться оформлювати автоцивілку.

«Держава має забезпечити соціальну підтримку та захист для тих, хто захищав і продовжує захищати нашу свободу й незалежність. Тому ми пропонуємо відтермінувати на період воєнного стану та ще рік після його скасування обов'язкове оформлення страхових платежів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності», — зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Далі законопроєкт буде переданий на розгляд та ухвалення до Верховної Ради.

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