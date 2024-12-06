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Кабмин поддержал освобождение участников боевых действий от оформления автогражданки

16:53, 6 декабря 2024
Правительство предлагает отсрочить обязательное оформление страховых платежей для участников боевых действий на период действия военного положения.
Кабмин поддержал освобождение участников боевых действий от оформления автогражданки
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Кабмин согласовал предложенные Минветеранов изменения в закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которыми предусмотрено освободить участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и пострадавших участников Революции Достоинства на период действия военного положения от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто и в течение одного года после его прекращения (отмены) не уплачивать страховые платежи по внутренним договорам страхования.

Как объясняют у Минветеранов, сейчас участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, которые лично управляют принадлежащими им авто, освобождаются от обязательной автогражданки. Однако после вступления в силу норм нового Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» уже с 1 января 2025 года им также придется оформлять автогражданку.

«Государство должно обеспечить социальную поддержку и защиту для тех, кто защищал и продолжает защищать нашу свободу и независимость. Поэтому мы предлагаем отсрочить на период военного положения и еще год после его отмены обязательное оформление страховых платежей для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и пострадавших участников Революции Достоинства», — отметила Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение и принятие в Верховную Раду.

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