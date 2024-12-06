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Украинцам объяснили нюансы предоставления неоплачиваемого отпуска в связи с потребностью ребенка в домашнем уходе

21:46, 6 декабря 2024
Право на получение отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком считается реализованным с момента подачи работником надлежащим образом оформленного заявления с прилагаемыми к нему соответствующими подтверждающими документами.
Украинцам объяснили нюансы предоставления неоплачиваемого отпуска в связи с потребностью ребенка в домашнем уходе
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В Федерацию работодателей Украины обратились с вопросом о нюансах предоставления неоплачиваемого отпуска в связи с потребностью ребенка в домашнем уходе.

Работница, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, подала заявление о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты на срок, определенный в медицинском заключении, из-за необходимости ухода за ребенком на дому. Однако вместо приказа об отпуске она получила уведомление об увольнении за прогулы.

Федерация работодателей Украины подчеркнула, что такие действия работодателя неправомерны.

Порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы урегулирован статьями 179 КЗоТ Украины и 25 Закона Украины «Об отпусках». Отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, согласно требованиям закона предоставляются в обязательном порядке и исключительно по желанию женщины, поэтому предоставление их не может зависеть от желания работодателя.

Право на получение отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком считается реализованным с момента подачи работником надлежащим образом оформленного заявления с приложенными к нему соответствующими подтверждающими документами, то есть работник подал такое заявление, сообщил работодателю о волеизъявлении относительно получения отпуска по уходу за ребенком и у с этим не вышел на работу в указанную им дату.

В случае соблюдения приведенного порядка работник считается реализовавшим гарантированное государством право на получение отпуска без сохранения заработной платы. Кадровое оформление (выдача соответствующего приказа работодателя) поданного заявления об отпуске не является юридическим фактом, с которым увязывается возникновение у работника права на отпуск по статье 25 Закона Украины «Об отпусках» и части шестой статьи 179 КЗоТ Украины в связи с потребностью ребенка в домашнем уходе.

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