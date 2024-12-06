Турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу стал новым генсеком ОБСЕ

До 2023 года он являлся представителем страны в ООН.

Совет министров ОБСЕ утвердил новое руководство Организации, в частности, новым генеральным секретарем ОБСЕ стал турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу.

«Как вы знаете, сегодня был достигнут консенсус по нескольким важным решениям, которые будут определять будущее ОБСЕ. Среди них – назначение Феридуна Синирлиоглу генеральным секретарем ОБСЕ, Марии Телалиан – директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Кристофа Кампа – верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Яна Браату – представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», - сказал действующий глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иен Борг.

Феридун Синирлиоглу занимал должность министра иностранных дел в составе временного правительства Турции в 2015-2016 годах, а затем до 2023 года являлся представителем страны в ООН.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы российского МИД Сергея Лаврова. Следом за ним зал оставили еще ряд иностранных министров и дипломатов.

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