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Турецький дипломат Ферідун Сінірліоглу став новим генсеком ОБСЄ

21:28, 6 грудня 2024
До 2023 року він був представником країни в ООН.
Турецький дипломат Ферідун Сінірліоглу став новим генсеком ОБСЄ
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Рада міністрів ОБСЄ затвердила нове керівництво Організації, зокрема новим генеральним секретарем ОБСЄ став турецький дипломат Ферідун Сінірліоглу.

«Як ви знаєте, сьогодні було досягнуто консенсусу щодо кількох важливих рішень, які визначатимуть майбутнє ОБСЄ. Серед них – призначення Ферідуна Сінірліоглу генеральним секретарем ОБСЄ, Марії Телаліан – директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Крістофа Кампа – верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин та Яна Браату – представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ», - сказав чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг.

Ферідун Сінірліоглу обіймав посаду міністра закордонних справ в складі тимчасового уряду Туреччини в 2015-2016 роках, а потім до 2023 року був представником країни в ООН.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу глави російського МЗС Сергія Лаврова. Слідом за ним залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

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ОБСЄ

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