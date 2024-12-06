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Українцям пояснили нюанси надання неоплачуваної відпустки у зв’язку з потребою дитини у домашньому догляді

21:46, 6 грудня 2024
Право на отримання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною вважається реалізованим з моменту подання працівником належним чином оформленої заяви з доданими до неї відповідними підтвердними документами.
Українцям пояснили нюанси надання неоплачуваної відпустки у зв’язку з потребою дитини у домашньому догляді
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До Федерації роботодавців України звернулися із запитанням щодо нюансів надання неоплачуваної відпустки у зв’язку з потребою дитини у домашньому догляді.

Працівниця, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, подала заяву про надання відпустки без збереження зарплати на термін, визначений у медичному висновку, через необхідність догляду за дитиною вдома. Однак замість наказу про відпустку вона отримала повідомлення про звільнення за прогули.

Федерація роботодавців України наголосила, що такі дії роботодавця є неправомірними.

Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати врегульовано статтями 179 КЗпП України та 25 Закону України «Про відпустки». Відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, згідно з вимогами закону надаються в обов’язковому порядку та виключно за бажанням жінки, а тому надання їх не може залежати від бажання роботодавця.

Право на отримання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною вважається реалізованим з моменту подання працівником належним чином оформленої заяви з доданими до неї відповідними підтвердними документами, тобто працівник подав таку заяву, повідомив роботодавця про волевиявлення щодо отримання відпустки для догляду за дитиною та у зв’язку із цим не вийшов на роботу у вказану ним дату.

У разі дотримання наведеного порядку працівник вважається таким, що реалізував гарантоване державою право на отримання відпустки без збереження заробітної плати. Кадрове оформлення (видача відповідного наказу роботодавця) поданої заяви про відпустку не є юридичним фактом, з яким пов’язується виникнення у працівника права на відпустку за статтею 25 Закону України «Про відпустки» та частиною шостою статті 179 КЗпП України у зв’язку з потребою дитини у домашньому догляді.

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