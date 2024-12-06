Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился – Совещательная группа экспертов

Все кандидаты были признаны не соответствующими уровню судьи Конституционного Суда Украины – будет новый конкурс.

Источник фото - Совещательная группа экспертов

Совещательная группа экспертов 6 декабря 2024 года, по итогам этапа выполнения практического задания на знание норм права в рамках конкурса на должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей, признала всех трех кандидатов не соответствующими признанному уровню компетентности в сфере права.

Напомним, что по итогам собеседований, в ноябре Совещательная группа экспертов допустила к этапу собеседований трех кандидатов по квоте Съезда судей.

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ (кандидатка регулярно участвует в конкурсах на должность судьи КСУ от разных субъектов формирования Конституционного Суда).

Костенко Владислав Геннадиевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы.

Солдатенко Оксана Владимировна – профессор кафедры правоведения Полтавского университета экономики и торговли.

Однако 6 декабря все трое кандидатов единогласно были признаны не соответствующими признанному уровню компетентности в сфере права.

«У нас есть мнение, что кандидаты не совсем отвечают требованиям, предъявляемым к судьям Конституционного Суда», - отметил в этой связи член СГЭ по квоте Верховной Рады Василий Шакун.

Кроме того, Совещательная группа экспертов решила обратиться к Совету судей Украины с просьбой огласить новый конкурс на должность судьи КСУ по своей квоте.

Это уже будет второе обращение в Совет судей за последнее время с просьбой объявить конкурс на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей.

Кроме того, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в июле также провалился конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента.

Автор Вячеслав Хрипун

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