Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился – Совещательная группа экспертов

20:01, 6 декабря 2024
Все кандидаты были признаны не соответствующими уровню судьи Конституционного Суда Украины – будет новый конкурс.
Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился – Совещательная группа экспертов
Источник фото - Совещательная группа экспертов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совещательная группа экспертов 6 декабря 2024 года, по итогам этапа выполнения практического задания на знание норм права в рамках конкурса на должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей, признала всех трех кандидатов не соответствующими признанному уровню компетентности в сфере права.

Напомним, что по итогам собеседований, в ноябре Совещательная группа экспертов допустила к этапу собеседований трех кандидатов по квоте Съезда судей.

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ (кандидатка регулярно участвует в конкурсах на должность судьи КСУ от разных субъектов формирования Конституционного Суда).

Костенко Владислав Геннадиевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы.

Солдатенко Оксана Владимировна – профессор кафедры правоведения Полтавского университета экономики и торговли. 

Однако 6 декабря все трое кандидатов единогласно были признаны не соответствующими признанному уровню компетентности в сфере права.

«У нас есть мнение, что кандидаты не совсем отвечают требованиям, предъявляемым к судьям Конституционного Суда», - отметил в этой связи член СГЭ по квоте Верховной Рады Василий Шакун.

Кроме того, Совещательная группа экспертов решила обратиться к Совету судей Украины с просьбой огласить новый конкурс на должность судьи КСУ по своей квоте.

Это уже будет второе обращение в Совет судей за последнее время с просьбой объявить конкурс на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей.

Кроме того, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в июле также провалился конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента.

 Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился – Совещательная группа экспертов

Все кандидаты были признаны не соответствующими уровню судьи Конституционного Суда Украины – будет новый конкурс.

Полиция нашла тысячи евро наличными во время обыска в резиденции экс-еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса – Politico

Бывший еврокомиссар по вопросам юстиции и кандидат на главу Совета Европы Дидье Рейндерс годами отмывал деньги через бельгийскую национальную лотерею – ведется расследование.

Мужчины 17 лет, находящиеся за границей, смогут встать на учет через Резерв+ – Рада одобрила законопроект

Но в случае несообщения о себе данных такие мужчины должны будут приехать в Украину, явиться в ТЦК и заплатить штраф.

Конкурс на должности судей Антикоррупционного суда – кто из кандидатов еще остался в конкурсе

Большинство претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС – судьи Антикоррупционного суда и судьи местных общих судов.

Сроки для пересмотра судебного решения в связи с решением ЕСПЧ смогут восстановить после истечения 10 лет

Комитет рекомендует Раде принять законопроект о возможности возобновления сроков для пересмотра судебных решений в гражданских, административных и хозяйственных делах после истечения 10 лет с исключительными обстоятельствами в связи с решением ЕСПЧ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області