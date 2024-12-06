После ЕС не согласовали 15-й пакет санкций против РФ — стала известна причина

Послы планируют вернуться к обсуждению нового пакета санкций против РФ позже.

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После Европейского Союза не согласовали новый пакет санкций против России. Два государства заблокировали решение. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванных дипломатов.

Отмечается, что два государства решили заблокировать новый пакет санкций из-за разногласий по продлению срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России.

Послы планируют вернуться к обсуждению нового пакета санкций против РФ позже.

По данным СМИ, в рамках пакета обсуждался вопрос о продолжении действия исключения, позволяющий Чехии продолжать импорт дизельного топлива и других продуктов, полученных из российской нефти и производимых на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

Сама Прага выступает против продолжения, но Братислава желает сохранить его. Срок действия такого исключения истек 5 декабря.

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