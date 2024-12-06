Посли ЄС не погодили 15-й пакет санкцій проти РФ — стала відома причина

Посли планують повернутися до обговорення нового пакету санкцій проти РФ пізніше.

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Посли Європейського Союзу не погодили новий пакет санкцій проти Росії. Дві держави заблокували рішення. Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на неназваних дипломатів.

Зазначається, що дві держави вирішили заблокувати новий пакет санкцій через розбіжності щодо продовження терміну, який надали європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії.

Посли планують повернутися до обговорення нового пакету санкцій проти РФ пізніше.

За даними ЗМІ, у рамках пакету обговорювалося питання про продовження дії виключення, яке дозволяє Чехії продовжувати імпорт дизельного палива та інших продуктів, отриманих з російської нафти та вироблених на словацькому нафтопереробному заводі.

Сама Прага виступає проти продовження, але Братислава хоче зберегти його. Термін дії такого виключення закінчився 5 грудня.

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