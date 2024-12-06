ЄС просить США пом'якшити санкції щодо російського Газпромбанку, — Bloomberg

Наразі момент ЄС та США обговорюють тип та обсяг пом'якшуючих заходів.

Фото: ukr.radio

Європейський Союз попросив США вивчити шляхи пом'якшення санкцій щодо російського «Газпромбанку», який відіграє ключову роль у постачанні російського природного газу до Євросоюзу. Про це стверджує агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За словами обізнаних джерел, ЄС та США обговорюють тип і масштаб заходів щодо пом'якшення наслідків після того, як деякі європейські уряди та компанії попередили, що санкції можуть «загрожувати безпеці поставок у регіоні».

За словами людей, які побажали залишитися неназваними, оскільки переговори мають конфіденційний характер, під час переговорів розглядаються такі питання, як можливість законного здійснення платежів через дочірню компанію «Газпромбанку», що базується в Люксембурзі, або використання інших каналів платежів.

Нагадаємо, у листопаді США ввели санкції проти «Газпромбанку» та 50 інших російських банків.

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