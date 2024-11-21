США ввели санкції проти «Газпромбанку» та 50 інших російських банків

США запровадили санкції проти «Газпромбанку» – останнього великого російського банку.

Джерело фото: УНН

Міністерство фінансів США оголосило новий пакет санкцій, у межах якого до чорного списку внесено «Газпромбанк» – останній великий російський банк, який досі уникав таких обмежень. Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США.

Санкції поширюються як на сам «Газпромбанк», так і на шість його дочірніх компаній, розташованих у Люксембурзі, Гонконгу, на Кіпрі, у Швейцарії та Південній Африці. За даними Мінфіну США, через цю фінансову установу Росія здійснює закупівлю військової техніки для ведення війни проти України.

Крім «Газпромбанку», санкції зачіпають понад 50 інших російських банків, які взаємодіють із міжнародною фінансовою системою, понад 40 реєстраторів цінних паперів та 15 високопосадовців, зокрема керівництво центробанку Росії.

Також Мінфін США попередив про ризики, пов’язані з використанням російської Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС), створеної Кремлем для обходу санкцій та як альтернативи міжнародній системі SWIFT.

Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила: «Ці широкомасштабні дії ускладнять для Кремля можливість ухилятися від санкцій США, а також фінансувати і оснащувати свою армію».

Нові обмеження посилюють тиск на російську фінансову систему та мають на меті ускладнити доступ до міжнародних ринків і ресурсів для фінансування військових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.