Уряд створив Координаційний центр для співпраці з Європейською міграційною мережею

Координаційний центр сприятиме інтеграції міграційної політики до європейських норм.

Кабінет Міністрів України утворив Координаційний центр для взаємодії з Європейською міграційною мережею (ЄММ) та затвердив його положення. Це рішення спрямоване на інтеграцію української міграційної політики з європейськими стандартами.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив: «Усі ми знаємо, що питання міграції (у тому числі нелегальної, з третіх країн), безпеки та інтегрованого управління кордонами є надзвичайно важливим та політично чутливим для Європейського Союзу, через що приєднатись, приміром, до Шенгенської зони, буває значно важче і довше, ніж вступити до ЄС».

Взаємодія з Європейською міграційною мережею здійснюватиметься через Національний контактний пункт ЄММ, створений на базі Державної міграційної служби України. Його склад формуватиметься з експертів, які мають досвід у формуванні політики, правозастосуванні, проведенні досліджень та аналізі міграційної статистики.

Контактний пункт виконуватиме такі завдання:

підготовка національних доповідей для ЄММ, зокрема щорічного звіту про ситуацію у сфері міграції;

внесення даних до Системи обміну інформацією ЄММ;

аналіз і розгляд спеціальних запитів від ЄММ;

створення запитів до ЄММ після набуття Україною статусу члена мережі.

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