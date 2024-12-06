Євросоюз надіслав TikTok терміновий запит через вплив на вибори в Румунії

У TikTok є 24 години, щоб відповісти на терміновий запит ЄС.

ЄС надіслав TikTok терміновий запит на отримання додаткових даних щодо впливу на перший тур президентських виборів у Румунії після розсекречених матеріалів румунської розвідки, пише АР.

За словами представників Єврокомісії, вони звернулися до TikTok з проханням прокоментувати оприлюднені напередодні дані румунської розвідки та надати інформацію про дії, які компанія вживає у відповідь.

Розвідка повідомляла про вплив TikTok на перемогу ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску в першому турі виборів у Румунії.

«Ми стурбовані все більшими ознаками скоординованої іноземної операції з впливу в інтернеті, спрямованої на поточні румунські вибори, особливо на TikTok», – заявила віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки і демократії Єврокомісії Хенна Вірккунен.

Вона закликала TikTok «терміново виправити» політику щодо модерації контенту та збільшити ресурси «для протидії інформаційним операціям».

Видання додає, що у платформи є 24 години, щоб відповісти на терміновий запит ЄС.

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