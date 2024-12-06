Владимир Зеленский может приехать в Париж на открытие Нотр-Дама — Le Monde

Во Франции Владимир Зеленский может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Фото: gettyimages

В субботу, 7 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери во Франции. Об этом сообщило издание Le Monde.

«Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности с новоизбранным президентом Дональдом Трампом», - сообщил источник издания.

Издание отмечает, что на открытие Нотр-Дама будет присутствовать около сорока глав государств и правительств.

На данный момент известно, что свое участие подтвердили президент Германии Франк Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Польши Анджей Дуда, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Болгарии Румен Радев, президент Эстонии Алар Карис, президент Финляндии Александр Стубб и президент Литвы Гитанас Науседа. Также будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее мы сообщали, что в Нотр-Даме завершены последние приготовления к открытию после 5-летней реставрации.

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