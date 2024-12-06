Володимир Зеленський може приїхати в Париж на відкриття Нотр-Даму — Le Monde

У Франції Володимир Зеленський може зустрітися з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Фото: gettyimages

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У суботу, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької богоматері у Франції. Про це повідомило видання Le Monde.

«Він зустрінеться з президентом Макроном. Можливі й інші зустрічі, зокрема, з новообраним президентом Дональдом Трампом», - повідомило джерело видання.

Видання зазначає, що на відкриття Нотр-Даму будуть присутні близько сорока глав держав та урядів.

Наразі відомо, що свою участь підтвердили президент Німеччини Франк Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла, президент Польщі Анджей Дуда, президент Хорватії Зоран Міланович, президент Болгарії Румен Радев, президент Естонії Алар Каріс, президент Фінляндії Александр Стубб і президент Литви Гітанас Науседа. Також буде присутня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше ми повідомляли, що у Нотр-Дамі завершено останні приготування до відкриття після 5-річної реставрації.

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