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Владимир Зеленский прибыл во Францию ​​на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери

14:32, 7 декабря 2024
Президент Украины Владимир Зеленский проведет ряд встреч с несколькими главами государств, возможна также встреча с Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский прибыл во Францию ​​на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери
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Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Франции на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает Укринформ.

Самолет Зеленского приземлился в Париже в полдень.

В Париж уже прибыл избранный президент США Дональд Трамп. Это его первый заграничный визит после выборов в США.

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон примет избранного президента США Дональда Трампа, а затем – Зеленского, после чего отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.

Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия Нотр-Дама.

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Франция Владимир Зеленский

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