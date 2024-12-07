Владимир Зеленский прибыл во Францию ​​на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери

Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Франции на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает Укринформ.
Самолет Зеленского приземлился в Париже в полдень.
В Париж уже прибыл избранный президент США Дональд Трамп. Это его первый заграничный визит после выборов в США.
В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон примет избранного президента США Дональда Трампа, а затем – Зеленского, после чего отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.
Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия Нотр-Дама.
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