Шантажировал интимными фото — «адвокат» выманил у киевлянки более 200 тысяч гривен

Женщина попала в ловушку афериста и потеряла 221 тысячу гривен.

К тернопольским правоохранителям обратилась жительница Киева, которая пострадала от действий мошенника. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Женщина рассказала, что в сети познакомилась якобы с адвокатом из Тернополя. Он сообщил, что на одном из сайтов кто-то разместил ее интимные фотографии. Неизвестный предложил свою помощь и пообещал, что фотографии исчезнут, но для этого нужно заплатить модераторам.

Женщина приняла это предложение, поскольку несколько лет назад действительно делала фотографии интимного характера. Чтобы избежать огласки, киевлянка использовала собственные сбережения и одолжила часть средств у родственников и друзей.

Во время разговоров с "помощником" ей поступали смс-сообщения и другие уведомления, как об удалении фотографий. А через некоторое время она получила уведомление и о списании денег с банковской карты. Женщина поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию.

Следователи открыли производство в соответствии с частью 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и устанавливают личность злоумышленника.

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