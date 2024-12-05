Практика судів
  1. У світі

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді

11:30, 5 грудня 2024
Справу проти Юн Сок Йоля відкрили після надходження двох звернень.
Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді
Фото: yna.co.kr
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 5 грудня, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля за підозрою у державній зраді через оголошення ним воєнного стану, пише Yonhap.

Зазначається, що розслідування розпочали за двома скаргами на дії президента, які подали опозиційна Партія відновлення Кореї та група з 59 активістів.

У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Прокуратура та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців також отримали скарги зі звинуваченнями Юна у держзраді. Ці органи наразі вирішують, чи проводити їм власні розслідування, чи передати їх поліції.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Південна Корея

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада повернула опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством і звільняються від перспектив в’язниці

Народні депутати повернули норму до КПК, за якою у разі звільнення корупціонера від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості, до нього може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди.

Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – прийнято зміни

В рамках правок до закону про підвищення податків також передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років, у видачі паспортів – стало відомо, в чому причина

Судячи з пояснень заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко з приводу причин невидачі паспортів хлопцям за кордоном, які виїхали до досягнення 18 років, їх вважають порушниками військового обліку, і вони отримають документи, коли запрацює дистанційна сплата штрафів.

Насправді це не так – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прокоментував, чи дійсно існує вимога Єврокомісії про додаткову перевірку суддів ВС

Крім того, за словами Станіслава Кравченка, Верховний Суд послідовно займає позицію, що наявних інструментів перевірки доброчесності суддів загалом і суддів ВС зокрема нині більш, ніж достатньо.

Прийняття закону про те, щоб українці за кордоном дистанційно платили штрафи від ТЦК у Резерв+ стане сервісним кроком – Катерина Черногоренко

За словами заступниці міністра оборони Черногоренко, дистанційна сплата штрафів у Резерв+ кожним українцем та українкою за кордоном, які порушили військовий облік, стане значним сервісним кроком.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва