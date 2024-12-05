Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді

Справу проти Юн Сок Йоля відкрили після надходження двох звернень.

Фото: yna.co.kr

У четвер, 5 грудня, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля за підозрою у державній зраді через оголошення ним воєнного стану, пише Yonhap.

Зазначається, що розслідування розпочали за двома скаргами на дії президента, які подали опозиційна Партія відновлення Кореї та група з 59 активістів.

У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Прокуратура та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців також отримали скарги зі звинуваченнями Юна у держзраді. Ці органи наразі вирішують, чи проводити їм власні розслідування, чи передати їх поліції.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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