Що слухали в Україні – Apple Music і Spotify підбили підсумки

У Spotify та Apple Music назвали, но слухали українці у 2024 році.

Джерело фото: Lucas van Oort / Unsplash

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Apple Music та Spotify випустили користувацькі підсумки року — Apple Music Replay та Spotify Wrapped, a також оголосили найпопулярніших артистів, пісні та альбоми 2024 року.

Зокрема, Apple Music назвав 100 пісень, які цьогоріч найбільше прослуховували в Україні. У першу десятку ввійшли дев'ять композицій українських артистів й одна американського співака.

Сервіс Spotify зі свого боку показав добірку з 50 найпопулярніших у 2024 році українських треків.

Пісня Teresa & Maria виконавиць Jerry Heil та Alyona Alyona стала цьогоріч найпопулярнішою у Spotify та Apple Music.

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