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OpenAI застосує штучний інтелект для боротьби з безпілотниками — що відомо

19:14, 5 грудня 2024
OpenAI застосує свої моделі штучного інтелекту до американських систем боротьби із дронами.
OpenAI застосує штучний інтелект для боротьби з безпілотниками — що відомо
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Компанія OpenAI, відома створенням чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту, уклала партнерську угоду з оборонною фірмою Anduril Industries. Про це повідомляє Reuters.

Вказується, що їхня співпраця буде зосереджена на вдосконаленні американських систем боротьби з безпілотниками (CUAS), а також здатності виявляти, оцінювати та реагувати на потенційно летальні повітряні загрози в режимі реального часу.

CUAS призначені для захисту від ударів безпілотників, виявляючи та перехоплюючи їх у повітрі.

Агентство наголошує, що моделі на основі штучного інтелекту навчатимуться на базі даних Anduril.

«Наше партнерство з Anduril допоможе гарантувати, що технологія OpenAI захищатиме військовослужбовців США», — сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Рішення про співпрацю обох компаній ухвалене на тлі суперництва між США, їхніми союзниками та Китаєм щодо розробки зброї, керованої штучним інтелектом, додає Reuters.

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OpenAI штучний інтелект технології ШІ

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