OpenAI застосує штучний інтелект для боротьби з безпілотниками — що відомо

OpenAI застосує свої моделі штучного інтелекту до американських систем боротьби із дронами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI, відома створенням чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту, уклала партнерську угоду з оборонною фірмою Anduril Industries. Про це повідомляє Reuters.

Вказується, що їхня співпраця буде зосереджена на вдосконаленні американських систем боротьби з безпілотниками (CUAS), а також здатності виявляти, оцінювати та реагувати на потенційно летальні повітряні загрози в режимі реального часу.

CUAS призначені для захисту від ударів безпілотників, виявляючи та перехоплюючи їх у повітрі.

Агентство наголошує, що моделі на основі штучного інтелекту навчатимуться на базі даних Anduril.

«Наше партнерство з Anduril допоможе гарантувати, що технологія OpenAI захищатиме військовослужбовців США», — сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Рішення про співпрацю обох компаній ухвалене на тлі суперництва між США, їхніми союзниками та Китаєм щодо розробки зброї, керованої штучним інтелектом, додає Reuters.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.