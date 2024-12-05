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За місяць Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків зброї та військової техніки

14:30, 5 грудня 2024
Близько 90% озброєння, допущеного в експлуатацію ЗСУ, – зразки вітчизняного виробництва.
За місяць Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків зброї та військової техніки
Фото: mod.gov.ua
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Протягом листопада Міністерство оборони України кодифікувало понад 120 зразків озброєння та військової техніки для Сил оборони, з яких близько 90% становлять вітчизняні розробки. Про це повідомили у відомствію

Серед кодифікованих новинок переважають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси (зокрема для дронів), засоби радіоелектронної боротьби, інженерна техніка та системи зв’язку. Усі вони були допущені до використання у військових підрозділах.

До переліку також увійшли нові мобільні реактивні установки, бронебійні патрони, а також санітарно-евакуаційні бронеавтомобілі українського виробництва.

«Така кількість нових кодифікованих зразків ОВТ упродовж лише одного місяця свідчить про значну динаміку розробок озброєння в Україні за окремими номенклатурами. Окремі зразки української зброї мають унікальні характеристики. Працюємо над тим, щоб вони якнайшвидше опинились у наших військових», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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зброя Міноборони

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