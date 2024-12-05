За месяц Минобороны кодифицировало более 120 новых образцов оружия и военной техники

Около 90% вооружения, допущенного в эксплуатацию ВСУ, – образцы отечественного производства.

Фото: mod.gov.ua

В течение ноября Министерство обороны Украины кодифицировало более 120 образцов вооружения и военной техники для Сил обороны, из которых около 90% составляют отечественные разработки. Об этом сообщили в ведомстве.

Среди кодифицированных новинок преобладают беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы (в частности для дронов), средства радиоэлектронной борьбы, инженерная техника и системы связи. Все они были допущены к использованию в военных подразделениях.

В перечень также вошли новые мобильные реактивные установки, бронебойные патроны, а также санитарно-эвакуационные бронеавтомобили украинского производства.

«Такое количество новых кодифицированных образцов ВВТ в течение всего одного месяца свидетельствует о значительной динамике разработок вооружения в Украине по отдельным номенклатурам. Отдельные образцы украинского оружия имеют уникальные характеристики. Работаем над тем, чтобы они как можно быстрее оказались у наших военных», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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