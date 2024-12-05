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ВККС внесет представление об увольнении судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области

13:36, 5 декабря 2024
Комиссия решила внести представление в ВСП об увольнении Наталии Анисимовой с должности судьи.
ВККС внесет представление об увольнении судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области
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4 декабря в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос об установлении факта отказа судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Анисимовой Наталии Дмитриевны от прохождения квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссия установила факт отказа судьи от прохождения квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности и решила внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Анисимовой Натальи Дмитриевны с должности.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует откомандировать двух судей в другие суды.

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ВККС

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