Повлияет ли оценка трудоспособности на статус инвалидности или выплаты, – объяснили в Минсоцполитики

Минсоцполитики: оценка трудоспособности поможет трудоустройству, а не сократит выплаты.

Фото: expert.in.ua

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Министерство социальной политики Украины разъяснило, что внедрение оценки трудоспособности не повлияет на статус инвалидности граждан и не приведет к сокращению социальных выплат.

Миф: Оценка трудоспособности отменит статус инвалидности и уменьшит социальную поддержку.

Правда: Статус инвалидности остается отдельным процессом, который определяет медицинская экспертиза на основе оценки функционирования. Оценка трудоспособности же будет проводиться независимыми экспертами на базе Государственной службы занятости.

Как отметили в Минсоцполитики, цель оценки трудоспособности - не сокращение выплат, а определение возможностей для поддержки: трудоустройства, переобучения или адаптации. Для людей с полной потерей трудоспособности предусмотрено увеличение страховых выплат, которые компенсируют утраченный доход.

Минсоцполитики подчеркивает, что реформа направлена на адресную поддержку и расширение возможностей для граждан.

Напомним, парламент одобрил изменения по оценке трудоспособности граждан специальными экспертами: орган оценки будет покупать услуги экспертов в сфере оценки функционирования.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предусматривает изменения относительно спецпенсий прокуроров и оснований прекращения государственной службы.

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