Украина ведет переговоры с командой Трампа о прекращении войны, — WSJ

По данным источников, Украина пытается разрешить разногласия по вопросу урегулирования войны с РФ еще до вступления Трампа в должность.

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Представители Офиса Президента Украины и грядущей администрации избранного президента США Дональда Трампа проводят переговоры по завершению российско-украинской войны и уменьшению разногласий в позициях. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, сообщается, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречи с будущими спецпредставителем Трампа по Украине и РФ Китом Келлогом и советником по вопросам национальной безопасности Марком Уотцом. К обсуждениям присоединился и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

Издание указывает, что Кит Келлог и его команда поддерживают попытки администрации Джо Байдена быстро передать Украине оружие, считая, что это даст Трампу рычаг влияния на РФ в переговорах об урегулировании войны. В то же время, команда Трампа мало заинтересована в том, чтобы предложить Украине членство в НАТО, которое, как считает Президент Украины Владимир Зеленский, является самой действенной гарантией безопасности.

В начале года у Кита Келлога была другая позиция — говорил, что стоит приостановить поставки американского оружия в Украину, чтобы убедить Киев начать мирные переговоры с РФ.

По данным источников, Андрей Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. В частности, он встретился во Флориде с будущей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Источники указывают, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру.

Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины», — рассказала человек, знакомый с позицией Киева.

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